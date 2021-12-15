ZONGULDAK - Mithatpaşa tünelleri açılış için gün sayıyor - Haberler
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ZONGULDAK - Mithatpaşa tünelleri açılış için gün sayıyor

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünelleri ve köprülü kavşak, açılış için gün sayıyor.

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünelleri ve köprülü kavşak, açılış için gün sayıyor.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünelleri ve köprülü kavşaktaki çalışmalar tamamlandı.

Kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak tünellerin hayata geçmesiyle, Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol 5,7 kilometreye, yolculuk süresi de 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.

Yapımı tamamlanan ve test için araçların geçişine izin verilen tüneller ile kavşaklarda çevre düzenlemesi sürüyor.

Projenin hayata geçmesiyle yakıttan ve zamandan tasarruf edilmesinin yanı sıra kent merkezindeki egzoz emisyon salınımının düşürülmesi amaçlanıyor.

4 sıralı tünel ve 8 tüpten oluşan projenin açılışı yıl sonunda yapılacak.

ZONGULDAK - Mithatpaşa tünelleri açılış için gün sayıyor

ZONGULDAK - Mithatpaşa tünelleri açılış için gün sayıyor

ZONGULDAK - Mithatpaşa tünelleri açılış için gün sayıyor

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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