MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu; terörist İslam Biliz yakalandı
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MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu; terörist İslam Biliz yakalandı

MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu; terörist İslam Biliz yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİT ve jandarmanın Türkiye-İran sınırında düzenlediği operasyonda, 2015'te PKK/KCK'ya katıldığı belirlenen ve Irak'ın kuzeyindeki kamplarda 'saldırı' ile 'sabotaj' eğitimi alan, 'Şiyar Erzurum' kod adlı terörist İslam Biliz yakalandı.

MİT ve jandarmanın Türkiye-İran sınırında düzenlediği operasyonda, 2015'te PKK/KCK'ya katıldığı belirlenen ve Irak'ın kuzeyindeki kamplarda 'saldırı' ile 'sabotaj' eğitimi alan, 'Şiyar Erzurum' kod adlı terörist İslam Biliz yakalandı. 

MİT ve jandarma, PKK/KCK'ya yönelik Türkiye-İran sınırında ortak operasyon gerçekleştirdi. Sınırda yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan terörist İsmail Biliz yakalandı. 'Şiyar Erzurum' kod adlı teröristin, 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında 'saldırı' ile 'sabotaj' eğitimi aldığı tespit edildi. Terörist Biliz'in Erzurum'un Karayazı ilçe kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiği bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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