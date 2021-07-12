MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi (2)

MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIMilli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Orhan İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yurtdışı yapılanması içerisinde ülke imamı ve Orta Asya mesulü olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan 'Bylock' programını kullandığı, yurtdışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesi alınan şüphelinin mevcut delil durumu ve örgütteki pozisyonu dikkate alınarak TCK'nın 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.
Son dakika gündem: MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı
Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul etti
Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Kartal Tibet Sertab Erener
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 19:28:02. #1.14#

title