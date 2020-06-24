MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkeme Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Barış Pehlivan, Hülya Kılınc¸ ve Murat Ağırel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 6 gazeteci mahkeme karşısına çıktı. 3 GAZETECİYE TAHLİYE Mahkeme Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. 3 GAZETECİYE TUTUKLU KALACAK Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 9 Eylül olarak belirlendi.