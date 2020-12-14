MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı

14.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:50

MİT, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına ağır darbe indirdi. İran'ın İstanbul'da bir rejim muhalifini kaçırdığı tespit edilirken, soruşturma da derinleştirildi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.

Her şey İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla başladı. MİT'in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab'ın ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.

MİT, elde ettiği deliller sonucunda İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

CHAAB İRAN'A KAÇIRILDI

Edinilen bilgiye göre eski eşi, Chaab'ı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki bir adrese geldi.

Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Ama bindiği anda bayıltılarak kaçırıldı. İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü.

Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı
Naci Şerifi Zindaşti

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YAPAN KARANLIK İSİM: NACİ ŞERİFİ ZİNDAŞTİ

İran istihbaratına çalışan Naci Şerifi Zindaşti uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran'da hakkında idam kararı alınınca Türkiye'ye kaçtı. 2007'de cinayet suçlamasıyla Türkiye'de yargılandı. FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı.

Daha sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame hazırlandı.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran'da ortaya çıktı. Türkiye tarafından aranan Zindaşti'nin suç faaliyetlerini İran'da sürdürdüğü belirtiliyor.

İRAN'DAKİ ARAP MUHALİF AZINLIĞIN BAĞIMSIZLIĞINI SAVUNUYORDU

Peki, Habib Chaab neden İran istihbaratının hedefindeydi? Chaab, İran'daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi'nin İsveç kolunu yönetiyordu.

O, İran'ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi. Daha önce Fransa'da yaşayan İranlı muhalif Ruhollah Zam da tuzak kurularak Irak'a getirilmiş, oradan da İran'a kaçırılmıştı. Popüler bir sosyal medya kanalını yöneten Zam, geçtiğimiz günlerde idam edildi.

MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı
Haber Yorumları (7)
ŞAH FİRAT: Cok buyuk operasyon helal olsun ?????
Cevap Yaz Yayından Kaldır
RUHİ: iranlı kızlar çokkkk güzel ama
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
CO HART: İRANLILARDAN ADAM ÇIKMAZ DEFEDİN HEPSNİNİ
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Burak Yılmaz Kylian Mbappe Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:52:24. #1.15#
title