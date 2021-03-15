MİT'in PYD/YPG'nin sözde komutanını yakaladığı operasyonun detayları nefes kesti
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MİT'in PYD/YPG'nin sözde komutanını yakaladığı operasyonun detayları nefes kesti

15.03.2021 23:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:20

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirilmişti. MİT'in Türkiye sınırından 50 kilometre uzakta yaptığı operasyonla ilgili nefes kesen detaylara ulaşıldı.

PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ın aracını takibe alan MİT ekipleri, Babat'ı sınırdan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Rakka'nın batısında seyir halindeyken yakaladı.

ARACI İMHA EDİLDİ

TRT Haber'deki habere göre; MİT ekibi, Babat'ı aracı ile birlikte Türkiye sınır hattına kadar getirdi. Sınır hattında MİT aracına nakledilen Babat, Türkiye'ye getirildi. Babat'ın aracı ise patlayıcı ile imha edildi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

MİT'in PYD/YPG'nin sözde komutanını yakaladığı operasyonun detayları nefes kesti

EYLEM PLANLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

MİT'in PYD/YPG'nin sözde komutanını yakaladığı operasyonun detayları nefes kesti

2011'DE ÖRGÜTE KATILDI

Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği biliniyor.

MİT'in PYD/YPG'nin sözde komutanını yakaladığı operasyonun detayları nefes kesti
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