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Massachusetts Institute of Technology, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Teknoloji

MIT'den Ortalığı Karıştıracak Covid-19 Araştırması!

Massachusetts Institute of Technology (MIT) içerisinde yapılan yeni araştırmalar Covid-19 için ezber bozan bir durumu ortaya koydu.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
MIT'den Ortalığı Karıştıracak Covid-19 Araştırması!

Massachusetts Institute of Technology (MIT) içerisinde yapılan yeni araştırmalar Covid-19 için ezber bozan bir durumu ortaya koydu.

Metrelerce Öteden

MIT bünyesinde çalışan Doç. Dr. Lydia Bourouiba, son zamanlarda hızlı bir yayılım gösteren yeni tip koronavirüs hakkında ilginç bir araştırma sonucunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre virüsün bulaşılabilmesi için 1,5 metre yarıçapında bir alanda bulunmanız gerekiyor. Bu mesafenin belirlenmesi için 1930'lu yıllardan kalma bir tekniğin ve modellemenin denendiğini söyleyen Bourouiba, bu mesafenin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Bourouiba tarafından iddia edilen mesafe ise bunun yaklaşık beş katına denk gelen 8 metre oldu. Yani virüs, birisi hapşırdıktan ya da öksürdükten sonra sekiz metrelik bir yarıçapta yayılabiliyor.

Trump'ın Doktoru İtiraz Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel doktoru olarak görev yapan ve ülkenin virüsle mücadele ekibinde de yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, söz konusu araştırmaya itiraz etti.

"Bu araştırma korkunç bir şekilde yanlış yönlendiriyor. Kusura bakmayın ama bu araştırmanın yanlış yönlendirmesi beni çok rahatsız etti. Virüsün bu kadar uzak bir mesafeye gitmesi için çok ama çok güçlü bir şekilde hapşırmak ve öksürmek gerekir. Akademisyenin uyguladığı modelleme pratik değil."

Dünya Sağlık Örgütü söz konusu araştırmaya yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Tamindir

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