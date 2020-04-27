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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji, Haber

MIT'den Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'den Önemli Buluş

MIT araştırmacıları ve Türk profesör Canan Dağdeviren, kişinin hayati fonksiyonlarını takip etmek için kıyafetlere dahili sensörler geliştirdi.

27.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:27
MIT'den Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'den Önemli Buluş

MIT araştırmacıları ve Türk profesör Canan Dağdeviren, kişinin hayati fonksiyonlarını takip etmek için kıyafetlere dahili sensörler geliştirdi. Yeni geliştirilen sensörlü kıyafetler sayesinde evde veya hastanede hasta olan insanlar, sporcular veya astronotları izlemek mümkün olacak.

Sensörlü Giysiler Geliyor!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan araştırmacılar, sensörleri kumaşa iliştirerek, kişinin vücut sıcaklığı, solunum ve kalp atış hızı gibi hayati belirtelerini takip etmek için kullanılabilecek giysiler üretilmesini sağlayan bir yol geliştirdi. Sensörlerin entegre edildiği giysiler, makinede yıkanabiliyor ve giyen kişinin vücuduna yakın olacak şekilde özelleştirilebiliyor.

Daha önce geliştirilen benzer ürünlerden farklı olarak çıkarılabilir elektronik sensörler içeren esnek bir kumaş kullanılarak, normalde giyilen kıyafetlere daha benzer giysiler üretmek için gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin Canan Dağdeviren, "Her gün giydiğimiz tekstil ürünlerinin içine piyasada bulunan herhangi bir elektronik parçayı veya özel laboratuvar yapımı elektronikleri ekleyerek kendimize uygun giysilere sahip olabiliriz. Bunlar özelleştirilebilir, bu nedenle vücutlarından sıcaklık, solunum hızı ve benzeri gibi bazı fiziksel verilere ihtiyaç duyan herkes için giysiler yapabiliriz. Tekstil elektriksel olarak işlevsel değildir. Giysilerimizin pasif bir unsurudur, böylece günlük aktiviteleriniz sırasında cihazları rahat ve uygun bir şekilde takabilirsiniz. Ana hedefimiz, vücudun fiziksel aktivitelerini aynı vücut kısmından, herhangi bir fikstür veya bant gerektirmeden ölçmektir." ifadelerini kullandı.

Yaklasik 2 yildir uzerinde calistigimiz elektronik tekstil projemiz, bugun 23 Nisan'da Nature Flexible Electronics dergisinde yayinlandi ♥? T-shirt haline getirilmis bu platform ile vucut sicakligi, kalp atisi,… https://t.co/TIRMfrY6x0

— Canan Dagdeviren (@dagdevirencanan) April 23, 2020

Tasarladigim her projede sadece ogrendigim teknik bilgiler degil, koklerimden gelen guzellikler de mevcut. Yikanabilir elektronik tekstil projem, Anadolu'nun Madam Curie'si rahmetli Bahar Melek nenemin isledigi… https://t.co/mkzpRGs8gI

— Canan Dagdeviren (@dagdevirencanan) April 25, 2020

Veriler Buluttan Doktorlara Aktarılacak

Bu çalışma için aratırmacıların 30 sıcaklık sensörüne sahip bir prototip t-shirt ve kişinin hareketini, kalp atış hızını ve solunum hızını ölçebilen bir ivmeölçer tasarladı. Özel geliştirilen bir uygulama sayesinde giysi verileri kablosuz olarak akıllı telefona aktarabiliyor. Elde edilen tüm bilgiler bulut üzerinden doktorun bilgisayarına gönderilebiliyor. Sensörler çıkarılıp başka bir giysiye takılabiliyor ve giysiler sensörler çıkarılmadan yıkanabiliyor.

Kaynak: Tamindir

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