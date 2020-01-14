MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü
Haberler » Dünya » MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Haberler

MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü

Görüşme, Ankara ile Beşar Esad rejimi arasında uzun bir süre sonra yapılan ve üst düzey yetkililerin katıldığı ilk resmi temas olması bakımından önem taşıyor.

14.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:54
MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük Moskova'da görüştü

Türkiye Milli İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı ile Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük'ün 'da bir araya geldiği belirtildi. Hakan Fidan, pazartesi günü Libya'da savaşan tarafların katıldığı görüşmedeki Türk heyetinde de yer almıştı.


Görüşme, ile Beşar Esad rejimi arasında uzun bir süre sonra yapılan ve üst düzey yetkililerin katıldığı ilk resmi temas olması bakımından önem taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler