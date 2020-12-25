Misvak nedir, nasıl kullanılır? Misvağın faydaları

Misvak nedir, nasıl kullanılır? Misvağın faydaları vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Misvak, Arapça'da arak olarak bilinen ağaç dallarından elde edilen diş temizlemek için kullanılır. İşte Misvak ile ilgili detayalar...

Misvak nedir, nasıl kullanılır? Misvağın faydaları vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Misvak, Arapça'da arak olarak bilinen ağaç dallarından elde edilen diş temizlemek için kullanılır. İşte Misvak ile ilgili detayalar...

MİSVAK NEDİR?

Misvak, Salvadora persica (Arapça'da arak olarak bilinen) ağaç dallarından yontularak elde edilen doğal diş temizleme malzemesi. Modern diş fırçasına geleneksel bir alternatif olarak, uzun ve iyi belgelenmiş bir tarihçesi, tıbbi faydaları ile ün kazanmıştır. Hijyen ile ilgili fıkıhta da özellikleri ile öne çıkmaktadır. Misvak, arak, peelu veya Salvadora persica olarak adlandırılan ufak ağaçlardan elde edilir.

Misvak Müslümanların ikamet ettiği yerlerde bulunmaktadır. Çoğunlukla Arap yarımadası, Afrika Boynuzu, Kuzey Afrika, Afrika Sahel'in bazı bölgelerinde, Hint altkıtası, Orta Asya, ve Güneydoğu Asya'da kullanılmaktadır. Malezya'da Kayu Sugi (Malayca "çiğneme dalı") olarak bilinir. Son zamanlarda teker teker paketlenmiş olarak özellikle Pakistan'dan (Pilu olarak bilinen ağaçtan) ABD ve Avrupa dahil birçok ülkeye ihracat edilmektedir.

MİSVAK NASIL KULLANILIR?

-Gereğinden fazla yumuşayan misvaklar kesilip yontma işlemiyle beraber tekrar açılmalıdır. Misvağı kullandıktan sonra çok iyi bir şekilde yıkanması gerekir. Temiz ve hava alan bir yerde muhafaza edilmelidir.

Taze misvak: Ucunu yontarak direkt olarak dişe sürtülür. Liflerin açılması için azı dişlerle misvak ısırılabilir.

Kuru misvak: Kullanmadan 1 gün önce suda bekletilerek yumuşatılmalıdır.

MİSVAĞIN KANITLANMIŞ 10 FAYDASI

Misvak, erak ağacından yapılır ve yaklaşık 1400 yıldır doğal diş fırçası olarak kullanılmaktadır.

Her şeyin yapaylaştığı dünyamızda hala doğal olarak kalan ve bilimsel olarak faydaları kanıtlanmış olan bir bitkidir. İşte misvağın faydaları..

1-Diş etlerini korur. Diş eti kanamalarını önler. İçerdiği minerallerle aynı zamanda antioksidan(kanser önleyici) özelliğinden , diş eti ve dişlerin birleşiminde mikrop barınmasını engeller.

2-Diş macunlarında kullanılan florid içermez Florid aslında su dezenvektanı olarak kullanılır. Bilimsel araştırmalara göre floridli suların kansere yol açtığı, hücre içinde ve solunum metabolizmasında enzimi engeller. Günümüzde her yıl bu nedenle 3500 kişinin öldüğü belirtilmiştir. Bazen bazı şirketler bile misvağın faydalarını kabul eder bir şekilde diş macunu üretmişlerdir.

3-Diş macunlarında köpürmeyi sağlayan teksapon maddesi içermez. Teksapon, kan hücrelerinde toksik etkiye, diş etlerinin şişmesine, diş eti hastalıklarına, dişlerin asitlere karşı direncini düşürerek çürümeye ve alerjik tepkimelere yol açar.

4-Misvak ph derecesi ağız yapısına uygundur. Tükürük bezlerinin ph derecesiyle misvak ph'ı aynıdır. 7.1 . Ayrıca antiseptiktir.

5-Diş sağlığını temin eder. Sert kılları sayesinde diş arasına girerek, diş minelerine zarar vermeden plak ve tartar oluşumunu engeller. Ayrıca düzenli kullanımda sararmayı ortadan kaldırır. Sigara kullananlar için şiddetle önerilir.

6-Ağız kokusunu yok eder. Yatmadan önce dişler fırçalansa dahi mideden gelen gazlar kötü kokuya neden olabilir. Misvaktaki doğal aroma, bu kötü kokuları giderir. Mide gazını gidermeye destek sunar.

7-Baş ağrısına iyi gelir. Yapılan araştırmalarda , misvakın içerdiği maddeler ve doğal aromasının düzenli kullanımda baş ağrılarına da iyi geldiği saptanmıştır. Taşıması da kolaydır.

8-Diş minelerini korur ve bakterileri öldürür. Diş macunları bütün bakterileri öldürürken, misvak sadece zararlı bakterileri öldürerek yararlı olanlarının vücudumuzda kalmasına yardımcı olur.

9-Misvak tamamen doğaldır. Doğal olması nedeniyle hiçbir zararlı kimyasal içermez. Ayrıca çok ucuz ve uzun süre kullanılabilir bir bitkidir.

10-Bilimsel araştırmalarla faydası kanıtlanmıştır. -Wirgley şirketinin yaptığı araştırmaya göre misvak ekstresinin diğer sebze ve diş macunlarına göre 20 kat daha fazla bakteri öldürdüğü test edilmiştir. - İsveç'te 2008'de yapılan araştırmada periodontal(dişle ilgili) hastalıklara karşı misvak kullamının oldukça etkili olduğu belirtilmiştir.