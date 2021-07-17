Mistik hortlak Fiddlesticks şimdi TFT 5.5 seti ile Teamfight Tactics'de!
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Mistik hortlak Fiddlesticks şimdi TFT 5.5 seti ile Teamfight Tactics'de!

Mistik hortlak Fiddlesticks şimdi TFT 5.5 seti ile Teamfight Tactics'de!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Katil kargaların sesini duyuyor musunuz?

Mistik hortlak Fiddlesticks TFT 5.5 seti ile birlikte Teamfight Tactics oyununa geliyor. Fiddlesticks, Karga sürüsü yeteneği ile kısa ama etkili bir yeteneğe sahip.

Fiddlesticks'in özellikleri:

Sağlık: 800/1440/2592

Hasar: 60/108/194

Saniye başına hasar: 45/81/146

Zırh: 40

Büyü Direnci: 40

Hız: 0.75

Mana: 50/125

TFT Set 5.5 ile oyuna eklenen Fiddlesticks, Karga Sürüsü yeteneği ile karşı takımın şampiyonları arasına atlıyor ve katil kargaları ile rakiplerini alt ediyor. Karga Sürüsü yeteneği aktifleştikten sonra her saniye başına rakipleri büyü hasarı alıyor. Eğer Fiddlesticks yeteneği aktifken tahtadaki bir şampiyonu öldürürse yeteneğinin süresi 1 saniye uzuyor ve ölen rakibin maksimum canı kadar Fiddlesticks can yeniliyor.

Kaynak: Playerbros

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