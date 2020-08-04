Mısrata Uluslararası Havalimanı'nda yangın Libya'nin batısındaki Mısrata Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı.

Libya'nin batısındaki Mısrata Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı.

Libya'nin batısındaki Mısrata Uluslararası Havalimanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcu terminalinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yoğun çabaların ardından söndürüldüğü belirtildi. Yangın nedeniyle havalimanındaki yolcu terminalinde büyük hasar oluştuğu aktarıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABLUS

Kaynak: İHA