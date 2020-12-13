Mişöriz nasıl yapılır? 13 Aralık Masterchef Balkan yemekleri: Mişöriz tarifi, malzemeleri, püf noktası

Masterchef yemeklerinde bu akşam Balkan mutfağından esintiler var. Birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bu akşamın sonunda bir kişi elenecek. Peki, Masterchef Mişöriz nasıl yapılır? Balkan mutfağı tarifleri! Mişöriz tarifi, malzemeleri...

Mişöriz nasıl yapılır araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de bu akşam Balkan mutfağından yemekler, dokunulmazlık oyunu menüsünü oluşturdu. Günün menüsünde yer alan Mişöriz, Arnavut mutfağından nefis bir örnektir. Evinizde denemeniz için pratik Mişöriz Tavuk Büryan tarifi haberimizde. İşte 13 Aralık MasterChef 2020 Mişöriz tarifi, gerekli malzemeler…

Mişoriz, Büryan adıylaTürk mutfağına da giren bir tepsi pilavı çeşididir. Arnavutça'da mish (et) oriz (pirinç) kelimelerinin birleşimi ile adını alır. Etli pilav anlamındadır.

Mişoriz, dana, kuzu ve tavuk etinden yapılabilir. Genel malzemelerini, et, pirinç, salça veya kırmızı toz biber, soğan oluşturur ve fırında pişirilir. Salça veya toz biber konulmadan da yapılabilir

MASTERCHEF MİŞÖRİZ MALZEMELERİ

700 gram bütün tavuk

3 su bardağı pirinç

6 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

MİŞÖRİZ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Fırından almadan önce eğer tavuklar kızarmış ama pilav suyunu tamamen çekmişse, sıcak tavuk suyundan bir kepçe kadar ekstradan üstlerine gezdirebilir ve sonra fırından alabilirsiniz.

MİŞÖRİZ NASIL YAPILIR?

Düdüklü tencereye yıkadığınız tavuğu koyun ve üstüne çıkacak kadar su koyduktan sonra, düdüklü tencerede tavuk pişene dek yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.

Tavuk pişerken kuru soğanı küp küp doğrayın ve yapışmaz tabanlı bir tencereye aldığınız tereyağında soğanları pembeleşene dek kavurun.

Ardından salçayı ve toz kırmızı biberi ekleyin, baharatları da ilave edin ve salçanın kokusu çıkana dek kavurmaya devam edin.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ekledikten sonra, yaklaşık 5 dakika daha kavurun.

Bir yuvarlak fırın tepsisine kavurduğunuz soğanlı pirinçleri alın ve haşlamış olduğunuz tavuğun suyundan 6 su bardağı tavuk suyunu üstüne gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırına bu şekilde verin. Yaklaşık 10 dakika içinde suyunu çekmeye başlayacak olan pilavınız fırından alın ve üstüne kabaca doğradığınız tavuk parçalarını serptikten sonra fırının ayarını 200 dereceye çıkartın ve tavukların üstü kızarana dek 20 dakika daha bu şekilde pişirin. Fırından almadan önce eğer tavuklar kızarmış ama pilav suyunu tamamen çekmişse, sıcak tavuk suyundan bir kepçe kadar ekstradan üstlerine gezdirebilir ve sonra fırından alabilirsiniz.

Fırından aldıktan sonra, nemini korumak ve kurumasını önlemek için bir tepsi kapatın ve bu şekilde 10 dakika kadar demledikten sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!