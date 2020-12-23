Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Kırşehir Belediye Spormaçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Kırşehir Belediye Spor maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Kırşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HARUN TOPLAR(Hakem)

VOLKAN KAAN TOPAL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET ŞENKAYA(2. Yardımcı Hakem)

MURAT KASAP(Dördüncü Hakem)

ADEM ELGÖRMÜŞ(Gözlemci)

BARIŞ KEZER(Temsilci)