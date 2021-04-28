Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 36. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tekirdağ'da oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAMİT BASIK(Hakem)

AHMET DEVECİ(1. Yardımcı Hakem)

NİYAZİ ATAKAN ATASEVEN(2. Yardımcı Hakem)

ERHAN KAYA(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA DÜZKAYA(Gözlemci)

SERKAN KURAL(Temsilci)

MURAT IŞIK(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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