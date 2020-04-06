Misket oynarken çıkan kavgada kan aktı
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Karaçoban, Erzurum, 3. Sayfa

Misket oynarken çıkan kavgada kan aktı

Erzurum'da çocukların misket kavgasında kan aktı: 1 ölü Erzurum'un Karaçoban ilçesinde misket oynayan çocuklar arasında çıkan kavga sonucu 16 yaşındaki bir çocuk elindeki dirgeni fırlatarak 14 yaşındaki B.O.'yu öldürdü.

06.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:11

Erzurum'da çocukların misket kavgasında kan aktı: 1 ölü

ERZURUM - Erzurum'un Karaçoban ilçesinde misket oynayan çocuklar arasında çıkan kavga sonucu 16 yaşındaki bir çocuk elindeki dirgeni fırlatarak 14 yaşındaki B.O.'yu öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kırımkaya mahallesinde meydana geldi. Yaşları 16 ve 14 olan iki çocuk mahallede misket oynarken henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından 16 yaşında ki çocuk yanındaki köylerde samanları ve otları toplamaya yarayan dirgeni 14 yaşındaki B.O.'ya doğru fırlattı. Dirgen kaçmak isterken ayağı takılan B.O.'nun sırtına ve boynuna saplandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra B.O.'yu Karaçoban devlet hastanesine kaldırdı. 14 yaşındaki B.O. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. B.O.'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Misket oynarken çıkan kavgada kan aktı

Kaynak: İHA

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Misket oynarken çıkan kavgada kan aktı
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