Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Bir canlı yayına katılan Mısırlı sunucu Lobna Asal, kucağında sevdiği maymunun saldırısına uğradı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen sunucu çığlıklar içinde stüdyoyu terk etti.

Mısırlı televizyon sunucusu Lobna Asal, katıldığı canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı. Canlı yayında kucağına maymun alan Asal, bir süre onu sevdi. Ancak kısa bir sürenin ardından maymun, birdenbire hareketlenmeye başladı. Sunucunun sandalyesinin dibinde duran maymun bir süre hareketsiz kaldıktan sonra sunucuya saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan saldırıya maruz kalan Asal, önce maymundan kurtulmaya çalıştı. Başarısız olan sunucu, çığlıklar içinde yayından ayrıldı.

Ünlü sunucunun panik dolu anları ise anbean kameralara yansıdı.