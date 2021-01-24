Mısırlı sevgilisiyle birinci ayını kutlayan Şeyma Subaşı'ndan aşk mesajı: Melisa'dan sonra ikinci her şeyim

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı yatırımcı sevgilisi ile birlikteliğinin birinci ayını kutladı. Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozlarını paylaşıp, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" ifadelerini kullandı.

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

"FAVORİ İNSANIM OLDUN"

Şeyma Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" notunu düştü. Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

SAATİ OLAY OLMUŞTU

Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile verdiği bu pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Sevgilisinin yüzünü yine gizlediği görülen 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı. Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

İşte Şeyma Subaşı'nın aşk pozları;