Mısırlı Oyuncu Rania Youssef'e Elbisesi Yüzünden 'Ahlaksızlık' Davası

Mısırlı oyuncu Rania Youssef, Kahire Film Festivali'nin Perşembe günü düzenlenen kapanış töreninde giydiği bacaklarını gösteren elbisenin 'ahlaksızlığa teşvik ettiği' suçlamasıyla önümüzdeki ay mahkeme karşısına çıkacak.

Youssef, iki avukat tarafından açılan dava kapsamında suçlu bulunması takdirinde beş yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ünlü oyuncunun elbisesine sosyal medyadan da tepkiler geldi. Mısırlı Oyuncular Sendikası ise hiçbir isim vermeden 'bazı oyuncuların seçtiği giysilerin toplumun gelenekleri ve değerleri ile örtüşmediğini, bu yüzden festivalin ve sendikanın ismini karaladığını' söyledi.



Sendika'ya bağlı oyunculardan biri olan 44 yaşındaki Youssef, tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden özür diledi:

"Bu elbiseyi giyerken büyük ihtimalle iyi bir tercih yapmadım. Bu kadar öfke yaratacağını tahmin etmemiştim. Mısır toplumu içinde yetiştirildiğimiz değerlere aidiyetimi tekrarlamak istiyorum."

Ancak Youssef'e sosyal medyada sadece tepki değil aynı zamanda destek mesajları da geldi.

Gözaltına alınan şarkıcılar

Daha önce Mısır'da bir mahkeme, müzik klibinde iç çamaşırı ile muz yiyen bir şarkıcıyı 2 yıl hapisle cezalandırmıştı.

25 yaşındaki Shaimaa Ahmed isimli şarkıcı, geçen yıl videonun yayını sonrası yaşanan tartışmalar üzerine tutuklandı. Daha sonra hapis cezası 1 yıla indirildi.

Ocak ayında ise şarkıcı Laila Amer, dans ettiği videosun yüzünden dört gün boyunca gözaltında tutulmuştu.