Mısırlı muhalif lider Eymen Nur, partisinin ülke içindeki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı
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Mısırlı muhalif lider Eymen Nur, partisinin ülke içindeki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı

18.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:18
Mısırlı muhalif lider Eymen Nur, partisinin ülke içindeki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı

Mısır'daki muhalif Devrimin Yarını Partisi lideri Eymen Nur, toplumsal ve siyasi özgürlüğe imkan tanımayan koşullar nedeniyle partisinin Mısır'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Mısır'daki muhalif Devrimin Yarını Partisi lideri Eymen Nur, toplumsal ve siyasi özgürlüğe imkan tanımayan koşullar nedeniyle partisinin Mısır'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Mısır'da 2004'te "Yarın", 2011 devriminden sonra da "Devrimin Yarını" ismiyle siyasi hayatta varlık gösteren partinin lideri Eymen Nur, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Nur, ifade özgürlüğü ve kişilerin yaşam hakkını tanımamak başta olmak üzere her türlü suçu işleyen bir rejimin gölgesinde Mısır'da siyasi hayatın öldüğünü söyledi.

Partisinin 7 yıldır tutuklamalar, parti binalarının yakılması ve yöneticilerinin en temel haklarından mahrum edilmesi gibi pek çok yüke katlanmak zorunda kaldığını belirten Nur, bu nedenle 14 Aralık 2020'de Mısır'daki tüm faaliyetlerini dondurma kararı aldıklarını ifade etti.

Bu kararla partinin feshedilmiş ya da tüzel kişiliği sona ermiş olmayacağını vurgulayan Mısırlı muhalif lider, partinin Fransa'da yasal olarak faaliyette bulunması yönünde bir eğilim olduğunu dile getirdi.

Nur ayrıca, Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimini, demokrasi konusunda ciddi bir diyalog başlatmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Yusuf

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