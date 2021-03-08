Mısır-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin ardından Yunan bakandan Kahire çıkarması
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Mısır-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin ardından Yunan bakandan Kahire çıkarması

08.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:59

Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Güney Kıbrıs'ı çıkarma önerisinin ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki son hamleleri ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara-Kahire ilişkileriyle ilgili verdiği ılımlı mesaj ardından Nikos Dendias, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE KONUŞULDU

Yunan bakan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüştü. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede, Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Güney Kıbrıs'ı çıkarma önerisinin ele alındığı ifade edildi. İkilinin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Mısır ile anlaşma yapabiliriz" mesajının da ele alındığı ifade edildi.

Öte yandan, Mısır, Akdeniz'de 24 parselde hidrokarbon ihalesine çıktı. Bu ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi.

Mısır-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin ardından Yunan bakandan Kahire çıkarması

YUNAN BAKAN, GÜNEY KIBRIS'A DA UĞRAYACAK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kahire dönüşü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğrayarak mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek. Yunan medyası, Kahire'deki kritik görüşmenin ardından "Dendias, Kahire'den iyi niyet jestinde bulunarak, ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyecek" diye yazdı.

Mısır-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin ardından Yunan bakandan Kahire çıkarması
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