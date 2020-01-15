Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Mısır derhal Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli." dedi.

15.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:58
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Grup Başkanı , "Mısır derhal Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli." dedi.

Bostancı, AA muhabirine, Mısır polisinin AA ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mısır, derhal AA çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli." diyen Bostancı, gazetecilik faaliyeti yürüten AA çalışanlarının gözaltına alınmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

Bostancı, "Mısır ile her ne kadar anlaşmazlıklarımız olsa da uyulacak evrensel kurallar vardır. Bu çerçevede dikkat ve özen gösterilmesi gerekiyor. AA çalışanlarını hemen serbest bırakmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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