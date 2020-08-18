Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
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Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Mısır Meclisi, Yunanistan ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
18.08.2020 05:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 05:45

Mısır Meclisi, Yunanistan ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.

Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

Kaynak: AA

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