Mısır'ın 3 bin yıllık "Kayıp Altın Kenti" bulundu
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Mısır'ın 3 bin yıllık "Kayıp Altın Kenti" bulundu

Deutsche Welle - Haberler | Yaşam
Mısır'ın 3 bin yıllık 'Kayıp Altın Kenti' bulundu

Tarihi kaynaklarda sözü edilen 3 bin yıllık bir Eski Mısır kenti, Luxor yakınlarındaki çölde keşfedildi.

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Tarihi kaynaklarda sözü edilen 3 bin yıllık bir Eski Mısır kenti, Luxor yakınlarındaki çölde keşfedildi. Bilim insanlarına göre bu, Tutankamon'un mezar odasının bulunmasından bu yana ülkenin en önemli arkeolojik keşfi.Mısırlı arkeologlar, ülke tarihinin en büyük antik kentinin keşfedildiğini duyurdu. Dünyaca ünlü Mısırolog Dr. Zahi Havas, "Kayıp Altın Kent" olarak adlandırdığı şehrin tarihinin yaklaşık 3 bin sene öncesine, Firavun III. Amenhotep dönemine dayandığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Johns Hopkins Üniversitesinden Eski Mısır Sanatı Uzmanı ve Arkeolog Prof. Betsy Morrell Bryan da, söz konusu olayın, Firavun Tutankamon'a ait mezar odasının 1922'de bulunmasından bu yana, Mısır tarihinin en ön önemli arkeolojik keşfi olduğunu dile getirdi.

Çok sayıda sağlam yapı

Zahi Havas, bugüne dek "Çok sayıda yabancı ekibin bu şehri aradığını ama başarılı olamadığını" dile getirdi. Geçen yıl eylül ayında, ülkenin güneyindeki Luxor kenti yakınlarında çölde kazı çalışmalarına başlayan bilim insanları, o günlerde kentin ilk yapılarını ortaya çıkarmaya başlamıştı. Yapıların büyük oranda iyi durumda olduğu ve kerpiç duvarları ayakta, günlük eşyalarla dolu odaları tamamen korunmuş olan çok sayıda bina bulunduğunu belirten arkeologlar, şu ana dek yönetim bölgesi ve konutların olduğu pek çok mahallenin gün ışığına çıkarıldığını dile getirdi.

Prof Bryan'a göre keşfedilen kent, "İmparatorluğun en zengin döneminde eski Mısırlıların nasıl bir hayat sürdüklerine dair çok nadir bulunabilen bilgiler sunacak". Bilim insanlarına göre kent, Amenhotep'in halefleri Firavun Tutankamon ve Firavun Ay dönemlerinde de ayakta olan çok önemli bir şehirdi.

Yaklaşık 35 yıl tahtta kalan ve M.Ö. 1354 yılında ölen III. Amenhotep döneminde Mısır İmparatorluğu'nun sınırları kuzeyde, Fırat nehrinin bugün Irak ve Suriye topraklarında kalan bölümünden güneyde Sudan'a kadar uzanıyordu.

AFP,dpa/ET,JD

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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