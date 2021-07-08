Mısır: Hedasi Barajı konusunda belirli bir zaman çerçevesine sahip bağlayıcı anlaşma istiyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, halihazırda Afrika Birliği Başkanı olan Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi'ye Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı için belirli bir zaman çerçevesine sahip bağlayıcı anlaşma istediklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, halihazırda Afrika Birliği Başkanı olan Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi'ye Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı için belirli bir zaman çerçevesine sahip bağlayıcı anlaşma istediklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği Başkanı Tshisekedi, Sisi'yi telefonla aradı.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Hedasi Barajı'na ilişkin yapacağı oturum öncesi konuyla ilgili gelişmeler ve görüşler ele alındı.

"Etiyopya'nın uzlaşmaz tavrı, durumu dayatma çabası ve konuyla ilgili müzakerelerin durması" nedeniyle Hedasi Barajı meselesini BMGK'ye taşıdıklarını kaydeden Sisi, baraj konusunda belirli bir zaman çerçevesine sahip bağlayıcı anlaşmaya varmak istediklerini dile getirdi.

Tshisekedi de Hedasi Barajı meselesinde adil ve dengeli anlaşmaya varmak amacıyla çalışmak için koordinasyonun devam edeceğini vurguladı.

Etiyopya ikinci dolum sürecini başlattığını bildirdi

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, 6 Temmuz'da Etiyopyalı Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Bekele'den ülkesinin Hedasi Barajı'nın ikinci dolum sürecini başlattığını belirten resmi mektup aldıklarını açıklamıştı.

Bakanlığın, Etiyopya'ya cevaben gönderdiği mektupta, Kahire'nin bu "tek taraflı adımı" reddettiği vurgulanmış, bunun bölgesel ve uluslararası alandaki yansımaları konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Barajda ilk dolum işlemi tepkilere rağmen Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer