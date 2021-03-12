Mısır'dan Türkiye'nin toplantı talebine olumlu yanıt

Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek Türkiye ile Mısır temasında olumlu gelişmeler peş peşe gelmeye başladı. Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

2013 yılından beri aramızın bozuk olduğu Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi için diplomatik hamleler hız kazandı. Bu kapsamda Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı yetkili, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı.

Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.

ÇAVUŞOĞLU İŞARETİNİ VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." ifadelerini kullanmıştı.