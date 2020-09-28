Mısır'da Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır'da Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor

28.09.2020 00:51 | Son Güncelleme: 28.09.2020 00:54
Mısır'da Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu 20 Eylül'de başlayan eylemler, Giza ve Kina kentlerinde akşam boyunca devam etti.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu 20 Eylül'de başlayan eylemler, Giza ve Kina kentlerinde akşam boyunca devam etti.

Sosyal medya ve Mısır rejimi muhalefetinin haber sitelerine göre, akşam Giza ve Kina kentlerinde protestocu gruplar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine karşı gösteri düzenledi.

Mısır rejimini destekleyen medyada ise ülkede daha çok sükunetin hakim olduğu ve "Muhammed Ali'nin çağrılarına insanların aldırış etmediği" yönünde haberler yapılarak, sosyal medyadaki görüntülerin eski olduğu iddia ediliyor ancak bazı eylemcilerin cep telefonu ile çekilen görüntülerde gösterilerin tarihini ifade ediyor olması dikkati çekiyor.

Mısır dışından yayın yapan "Mükemmilin" ve "Şark" gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında yayımlanan haber ve görüntülerde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali geçen sene de eylül ayında halkı Sisi yönetimine karşı eylem yapmaya çağırmış ve çağrısı kısmen yankı bulmuştu.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Sisi, Kalyubiye kentinde bir petrol projesinin açılışı sırasında, "Mısırlılara değişim (yönetim) ile ilgili çağrılar yapan kişiler var. Gerçek şu ki çağrılardan kastedilen devletlerin yıkılmasıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Volkan Bozkır Charles Michel Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Özlem Yıldız Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır'da Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 00:57:04. #1.15#
title