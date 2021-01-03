Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

Koronavirüs hastası 7 kişinin hayatını kaybettiği iddiası ile ilgili görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından oluşan kamuoyu tepkisi üzerine Mısır Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı.

"İDDİA GERÇEK DEĞİL, ÖLÜ SAYISI 4'TÜR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 hastalarının oksijen yetersizliği nedeniyle öldükleri iddiası gerçeği yansıtmıyor. Hayatını kaybeden hasta sayısı 7 değil, 4'tür. Hastalar solunum cihazlarına bağlıyken sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiler" ifadeleri kullanıldı.

SİSİ YANLISI GAZETEDEN İDDİALARI DOĞRULAYAN HABER

Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen El-Vatan gazetesinin haberine göre de hastalar oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

"HASTANE YETKİLİLERİ TÜPLERİN DOLU OLUP OLMADIĞINA BAKMADI"

Gazete bir görgü tanığının, "Koronavirüs hastaları oksijen tüplerinin bitmesi nedeniyle öldü. Hastane sorumluları oksijen tüplerinin yeterli oranda dolu olup olmadığına dikkat etmediler." şeklindeki ifadelerine yer verdi. Mısır'da son dönemde salgın nedeniyle hasta ve ölü sayısında önemli oranda artış gözleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık