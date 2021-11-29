Mısır'da gelenekselleşen Bal Festivali yerli ve yabancı üreticileri buluşturdu

Mısır'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bal Festivali'nde yüzü aşkın üretici, ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırma fırsatı buldu.

Giza kentindeki Orman Parkı'nda kurulan çadırlarda düzenlenen festivale Mısır ve çeşitli Arap ülkelerinden 125 bal üreticisi katıldı.

Festivalde bal çeşitlerinin yanı sıra ballı çikolata, meyve reçelleri, turşu, kuruyemiş, hurma ve baharat türleri gibi doğal ürünler yer aldı.

AA muhabirine konuşan bal üreticisi Marina Bişara, "Bal Festivali'ne her yıl katılıyoruz. Festival, bize ürünlerimizi tanıtma imkanı sağlıyor. Ayrıca, festivale katılan diğer bal üreticileriyle de tanışmış oluyoruz." dedi.

Bal ürünlerinin yanı sıra yağ çeşitleri de ürettiklerini belirten Bişara, kış mevsiminde çocukların bünyesini güçlendiren bal karışımlarına yoğunluk verdiklerini belirtti.

Festival sayesinde ürünlerinin başkent Kahire'de duyulduğunu ve büyük talep gördüğünü ifade eden Bişara, "Bal fiyatları, kalitesine göre genel olarak 50 ila 500 cüneyh (yaklaşık 3-31 dolar ) arasında değişkenlik gösteriyor." bilgisini verdi.

"Bal, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir ürünü haline geldi"

Bir başka bal üreticisi Mısırlı Rimon Hani, ürünlerinin doğallığına vurgu yaptı.

Hani, arılara kesinlikle şeker vermediklerini, narenciye, yonca, rezene, ayçiçeği ve karışık nektar bitkileriyle beslediklerini söyledi.

Fiirma olarak fındıklı yulaf, reçel ve cevizli susam gibi ürünlere de yöneldiklerini aktaran Hani, "Birçok ürün satıyoruz ama bal, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir ürünü haline geldi." diye konuştu.

Mısır'da 25 binden fazla aile arıcılık yapıyor

Geleneksel hale gelen festivalin organizatörlüğünü yapan Fethi Buhayri, Mısır'da 25 binden fazla ailenin arıcılık yaptığını ve yıllık 20 bin ton bal üretildiğini söyledi.

Mısır'ın Avrupa ülkeleri ve ABD dahil birçok ülkeye bal ihraç ettiğini kaydeden Buhayhri, Arap ülkelerinin yıllık bal tüketiminde dünya geneline kıyasla epey geride kaldığını ifade etti.

Buhayri, bir Arap devleti vatandaşının yılda ortalama sadece 100 gram bal tükettiğini, bu oranın Avrupa'da iki kilograma kadar çıktığını aktardı.

Bal Festivali'nin amaçları

Mısır'da Bal Festivali, ilk olarak Arap Birliği ve Mısır Tarım Bakanlığı tarafından 16 Ekim 2019'da başkent Kahire'de düzenlendi. Bu seneki festival ise 24-28 Kasım'da yerli ve yabancı üreticileri buluşturdu.

Festivalde bal üreticileri ve sektöre meraklı olanların bir araya gelmesi ve bal için yeni pazarların açılması hedefleniyor.

Tüketicileri bal arısının faydaları hakkında bilgilendirmek de festivalin amaçları arasında yer alıyor.