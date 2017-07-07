Mısır'da Askeri Kontrol Noktasına Saldırı: 23 Güvenlik Görevlisi Öldü

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah kentinde askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 23 askerin öldüğü bildirildi.

OLAY MAHALLİ UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARANDI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sina'nın Refah kentine bağlı El-Burs köyündeki askeri kontrol noktasına önce bomba yüklü iki araçla saldırı düzenlendi. Ardından olay mahallinin uzun namlulu silahlarla tarandığı belirtildi. Saldırıda 23 asker hayatını kaybetti.

BÖLGEDE DEAŞ ETKİN

Daha önce yapılan açıklamada biri albay 10 askerin öldüğü belirtilmişti. Saldırının sorumluğunu ise henüz üstlenen olmadı. Sina Yarımadası'nda, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.

Ordu ve polis güçleri, Eylül 2013'ten bu yana başta Sina olmak üzere birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara operasyonlar düzenliyor.