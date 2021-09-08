Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile görüştü
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kuveyt Dışişleri Bakanı, Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ile Afganistan, Arap dünyası ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kuveyt Dışişleri Bakanı, Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ile Afganistan, Arap dünyası ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme başkent Kahire'de gerçekleşti.

Suriye, Lübnan, Yemen ve Afganistan'daki gelişmeler ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı görüşmede, Sisi, Körfez güvenliği ile Mısır ulusal güvenliği arasındaki bağlantıyı vurgulayarak, Kuveyt'in Arap dünyasının tanık olduğu zorluklarla mücadeledeki rolünden övgüyle söz etti.

Görüşmede tüm Arap ülkeleri arasında dayanışmayı güçlendirmeye yönelik ortak çabaların önemi konusunda fikir birliği sağlandı.

Kuveyt, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD'nin Afganistan'dan tahliyesinde de rol oynamıştı.

Mısır basınında yer alan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı'nın Kahire ziyaretinin, Arap dışişleri bakanlarının bir dizi konuyu görüşmek üzere toplanmasından önce gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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