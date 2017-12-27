Miroğlu ve Eri'den Kırklar Kilisesi'ne Ziyaret
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve İl Başkanı Nihat Eri, Metropolit Saliba Özmen’i ziyaret ederek Yaldo bayramını kutladı.
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve İl Başkanı Nihat Eri, Metropolit Saliba Özmen'i ziyaret ederek Yaldo bayramını kutladı.
Kırklar Kilisesinde gerçekleşen görüşmeye AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Murat Bayar, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu, Eski AK Parti Artuklu ilçe Başkanı Olcay Sekizkardeş, İl ve ilçe teşkilatları katıldı. Milletvekili Miroğlu, "Farklı din ve mezheplerin yüzyıllardır saygı, sevgi ve hoşgörü ile birlikte nefes aldığı Mardin'de ve ülkemizde yaşayan bütün Hristiyan aleminin Noel Yortusu'nu ve Süryani kardeşlerimizin Yaldo Bayramı'nı kutladık. Karşılıklı saygı içinde kutladığımız bu bayramların toplumsal barış ve mutluluğumuza katkı sağlamasını temenni ediyorum. Mor Gabriel 'in 30'a yakın ihtilaflı konusu var. Hükümetimiz yeni bir çalışma içerisine girerek yaşanan birçok sorunu çözdü. Bu konular Avrupa Birliğiyle ilişkiler gibi birçok siyasi konjonktüre bağlıdır. Hükümet olarak tüm bunları hesaba katıyoruz. Mülkiyetler ile ilgili problemlerin çözümü için çalışmalarımız sürüyor. Mor Gabriel'a ait 12' parsel iade edilirken 18 adedi iade edilmeyi bekliyor. Mor Gabriel'den yaşanan en büyük sorunlar arazi ile ilgili sorunlardır" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Metropolit Saliba Özmen ise, gerçekleşen bayramı ziyareti dolayısıyla Milletvekili Orhan Miroğlu ve beraberindeki heyette teşekkür etti. - MARDİN