Mirkelam tesisleri fiyat arttırma iddialarına yanıt verdi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Gaziantep Nurdağı'nda mahsur kalan vatandaşlar Mirkelam isimli tesislere sığındı. Tesise sığınan kişiler çayın 2 lira yerine 4 liraya satıldığını iddia etti. İddialara yanıt veren Mirkelam işletme sahibi, fiyatlarda artış yapılmadığını ve hava şartları nedeniyle mağdur olan kişilerin ihtiyaçlarının ücretsiz bir şekilde karşılandığını belirtti.

GAZİANTEP (Haberler.com) - Kar yağışı nedeniyle Gaziantep Nurdağı'nda mahsur kalan vatandaşlar Mirkelam isimli tesislere sığınmak zorunda kaldı. Tesisin müşterilere çayı 2 lira yerine 4 liraya sattığı iddiaları sosyal medyada paylaşıldı. Tesise sığınan kişiler yemek fiyatlarının da aynı şekilde arttığı yönünde iddiada bulundu. Mirkelam işletme sahibi ise iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Mirkelam Tesisleri Genel Müdürü Melek Karakan iddialara yanıt verdi:

"Gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle doğudan ve güneydoğudan gelen tüm yolcular yolun kapalı olması nedeniyle tesisimizde kalmak zorunda kaldılar. Kasım ayından beri fiyatlarımızda artış yapmadık. Çay fiyatımız 3 TL'dir. Asla bir değişiklik yoktur. Kasım ayında güncellenen fiyatlarla yemek ve çay servisimiz devam ediyor.

Güncel fiyat listelerimiz, tesisimizin üç noktasında mevcuttur. Mağdur olan 2 bin veya 2 bin 500 kişiye yemek, çay ve içecek ihtiyaçları ücretsiz karşılanmıştır. "

YOLDA KALAN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ YEMEK DAĞITTILAR

Mirkelam tesislerinin Haberler.com'a özel olarak paylaştığı videoda tesisin ücretsiz yemek dağıttıkları ve yolda kalan vatandaşlara yardımda bulundukları görülüyor.

Melis Yaşar Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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