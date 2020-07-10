Mirkelam'dan 100'üncü yıl kutlaması
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Mirkelam'dan 100'üncü yıl kutlaması

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mirkelam'dan 100'üncü yıl kutlaması
10.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:43

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam Birecik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mirkelam mesajında, "Osmanlı İmparatorluğu'nun idam fermanı olan Mondros Mütarekesi'nden sonra Halep'in düşmesiyle birlikte bölgemize yayılan düşman işgalinin ilk hedeflerinden biri stratejik önemleriyle Cerablus, Nizip ve Birecik'ti. Birecik o tarihte Halep'e bağlı olmayıp müstakil Urfa mutasarrıflığına bağlı olması itibarıyla mütareke kapsamı dışında bulunmasına rağmen İngilizler tarafından mütarekeye aykırı olarak zorla işgal edilmişti ve işgal tarihinden itibaren Birecik halkı protestolarla bu durumu bütün yurda ve dünyaya ilan etmişlerdi. Bir yandan da teşkil edilen Kuvayı Milliye ile örgütlenen Birecik halkı, eşrafıyla, esnafıyla, işçisiyle, köylüsüyle her bir ferdiyle teşkilatı genişleterek işgale karşı mücadele vermiştir. İşgal kuvvetlerinin zamanın en üstün teknolojisiyle yapılmış ağır silahlarına karşı sınırlı imkanlarıyla ve ustalarının dut ağacından yaptığı topla tarih yazan Birecikliler işgal güçleriyle göğüs göğüse mücadele eden kahramanlarının kanlarıyla destan yazmış ve aziz milletin yıkılmaz kalesi olarak yaşayıp Yavuz Sultan Selim'in tevdi ettiği emanete sonsuza kadar sahip çıkma kararlığını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bugün, 100'üncü yılını büyük bir gururla kutladığımız Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle, başta Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, mübarek kanlarıyla bu toprakları bizlere yeniden vatan yapan aziz şehitlerimizi, Birecik Kuvayı Milliyesinin tüm kahraman mensupları ile ebediyete intikal etmiş gazi ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum. Birecik ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlarım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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