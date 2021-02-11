Miray Daner kimdir? Miray Daner hayatı ve biyografisi! Miray Daner kaç yaşında, nereli?
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Miray Daner kimdir? Miray Daner hayatı ve biyografisi! Miray Daner kaç yaşında, nereli?

11.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:59
Miray Daner kimdir? Miray Daner hayatı ve biyografisi! Miray Daner kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Miray Daner, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Miray Daner hakkında merak edilenler. Miray Daner hayatı ve biyografisi. Miray Daner kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Miray Daner merak konusu oldu. İşte Miray Daner hakkında merak edilen Miray Daner kimdir, Miray Daner hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MİRAY DANER KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1999

Kaç yaşında: 22yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,66 m

Miray Naz Daner dizi ve sinema oyuncusudur.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır..

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:59:29. #1.14#
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