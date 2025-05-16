Miray Daner diziden ayrıldı mı?

Miray Daner diziden ayrıldı mı?
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NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, Zeynep karakterinin akıbetiyle ilgili soru işaretleri yarattı. Miray Daner'in diziden ayrılacağı iddiaları hayranlarını endişelendiriyor. Peki, Miray Daner diziden ayrıldı mı?

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölüm fragmanında Zeynep karakterinin düğün sahnesi izleyicileri endişelendirdi. Peki, Miray Daner diziden ayrıldı mı?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret ve Halil İbrahim, beklenmedik bir iş birliğiyle dengeleri değiştirmeye hazırlanırken, Zeynep ailesiyle ilgili zor bir kararın eşiğine gelir. Didem, Esma'nın Halil İbrahim'le yakınlığını engellemek için harekete geçerken, Ferhat'ın tehlikeli hamlesi büyük bir felaketin kapısını aralar.

Fikret ve Halil İbrahim'in iş birliği nasıl sonuçlanacak? Ferhat'ın hamlesi kimi hedef alıyor?

MİRAY DANER DİZİDEN AYRILDI MI?

Hudutsuz Sevda'da Zeynep'in durumu bu akşam yeni bölümde belli olacak.

İşte Zeynep'in izleyenleri endişelendiren o anları:

Miray Daner diziden ayrıldı mı?

Miray Daner diziden ayrıldı mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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