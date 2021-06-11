Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
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Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis

Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, miras anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren tutuklu sanık Rüstem Yıldız, 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, miras anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren tutuklu sanık Rüstem Yıldız, 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 11 Ağustos'ta Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi Çayırharman Sokak'ta meydana geldi. Rüstem Yıldız ve ağabeyi Fedayi Yıldız arasında, hastanede tedavi gören babalarından kalacak miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rüstem Yıldız, pompalı tüfek ile ağabeyi Fedayi Yıldız'a ateş açtı. Fedayi Yıldız öldü, gözaltına alınan kardeşi ise tutuklandı. Rüstem Yıldız hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Rüstem Yıldız hazır bulundu. Ölen Fedayi Yıldız'ın şikayetçi eşi ise duruşmaya katılmadı. Son sözü sorulan sanık Yıldız, "Öldürme maksadıyla ateş etmedim. Kendi canımı, çocuklarımı ve yakınlarımı korumak amacıyla ateş ettim. Pişmanım. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Çok üzgünüm. Ağabeyim kendi ailesini dağıttığı gibi benim ailemi de dağıttı" dedi.

Mahkeme heyeti, Rüstem Yıldız'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürdü ve tutukluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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