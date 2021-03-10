Miras sebebiyle husumetli olduğu kardeşini av tüfeğiyle öldürdü
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Miras sebebiyle husumetli olduğu kardeşini av tüfeğiyle öldürdü

10.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:09

Kahramanmaraş'ta miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi ile tartışmaya başlayan Yılmaz Aksu, olayın büyümesi üzerine av tüfeğiyle kardeşini öldürdü. Olayın ardından yakalanan Aksu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi'ndeki odun ambarında meydana gelen olayda, bir süre önce Etli olan soyadını değiştiren Yılmaz Aksu ile kardeşi Mehmet Etli arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aksu, otomobilinden aldığı av tüfeği ile kardeşi Etli'ye ateş edip kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Etli olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan ağabeyi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yılmaz Aksu, sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Miras sebebiyle husumetli olduğu kardeşini av tüfeğiyle öldürdü
Haber Yorumları (9)
ERCAN: Bir insan kendisini enayi yerine koydurmaz herkes hakkına sahip olmalı bir insan kolay kolaysa kimseyi öldür mez
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AKIN: Ben kardeşlerim İcin canımı verirdim onların iyiliyi onların mutluluğu İcin nasıl kıya bildin Allah şaşırtmasın
Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
ZEYNEP: Miras icin kavga ettiniz biriniz mezara biriniz hapse gittiniz sonunda mirastan ikinizde yararlanamadınız simdi siz geri zekalı degil misiniz?
Cevap Yaz 36 Yayından Kaldır
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