Miras sebebiyle husumetli olduğu kardeşini av tüfeğiyle öldürdü

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Kahramanmaraş'ta miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi ile tartışmaya başlayan Yılmaz Aksu, olayın büyümesi üzerine av tüfeğiyle kardeşini öldürdü. Olayın ardından yakalanan Aksu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi'ndeki odun ambarında meydana gelen olayda, bir süre önce Etli olan soyadını değiştiren Yılmaz Aksu ile kardeşi Mehmet Etli arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aksu, otomobilinden aldığı av tüfeği ile kardeşi Etli'ye ateş edip kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Etli olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan ağabeyi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yılmaz Aksu, sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.