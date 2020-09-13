Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü
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Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü

Balıkesir'de aile arasında çıkan miras kavgasında bir kadın, kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü.

Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü
13.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:53

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde kardeşler arasında, evlerinin bahçesinin kullanımı nedeniyle kavga çıktı. Eşi Ramazan D.'nin (43) kavga ettiğini görüp, ayırmak için giden 2 çocuk annesi Çiğdem D. (33), kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından sopa ve kürekle dövülerek öldürüldü.

Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesi'nde baba Bahri D., miras kalan bahçeyi, kullanımı nedeniyle aralarında sürekli anlaşmazlık yaşayan oğulları Ramazan D., Ali D., ve Aykut D. arasında bölüştürdü. Dün sabah saatlerinde de köye kadastro görevlisi getirten baba, oğulları arasında bölüştürülen bahçeye kazıklar çaktırarak, işaret koydurttu.

EŞİNİN KAVGA ETTİĞİNİ GÖRÜP GİTTİ, CANINDAN OLDU

Daha önce de sık sık aralarında bahçe yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşlerden Ramazan D.'nin eşi Çiğdem D. iddiaya göre, akşam saatlerinde çakılan kazıkları çıkardı. Bir süre sonra kazıkların çıkarıldığını gören baba Bahri D. ile oğulları Ali. D. ve Aykut D., kardeşleri Ramazan D. ile kavga etmeye başladı. Eşinin kavga ettiğini görüp, ayırmak için müdahale eden Çiğdem D., kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından kürek ve sopayla dövülerek öldürüldü.Ramazan D. ise yaralandı.

BABA VE OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine mahalleye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde önlem alırken, Ramazan D., Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiğdem D.'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Miras kavgasında bir kadın kayınbiraderleri tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (10)
GG: Köy yerlerinde bu vakalar çok oluyor mal ortaklığından uzak durun akrabadan uzak durun herkesin canı malı kendine yazık burada bir kardeşe ve eşine babası ve kardeşleri tarafından güzel tuzak kurulmuş eğitimsiz ve cahil insanlarda bu tür vakalar var maalesef hepsine yazık olmuş
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MAHİR: Barbar caniler canınız cehenneme dünya malı için kadın öldürülür mü hiç.
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EN AĞIR CEZAYI ALMALİLAR: Kaziklari çıkarıp fitili ateşleyene de. . . Ve Bir kadına el kaldıracak kadar yüreksizlere de. . Yazık. . .
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