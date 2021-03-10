Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde ne yapılır? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler

Recep ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Miraç gecesi, Müslümanlar için önemli ve anlamlıdır. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peki, Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde ne yapılır? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler

Milyonlar, üç ayların ikinci kandili, Miraç Gecesi'ni bekliyor. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ne az bir zaman kala mübarek günde oruç tutmak isteyenler araştırmalarını yoğunlaştırdı.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç, Peygamber Efendimizin hayatında önemli mucizelerinden biri olarak bilinir. Bu yüzden pek çok kişi de Miraç Kandili'ni ibadet, dualar ve öncesinde tutulacak oruçlarla geçirmek istiyor. Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.

Dua ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Miraç Kandili orucu için dini kaynaklarda, geceden niyet etmenin daha hayırlı olduğu ifade edilirken bugüne ait özellikle yapılması gereken bir ibadet bulunmamaktadır. Ancak bu kutsal günlerde Allah'ın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak amacıyla binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getiriyor. Öte yandan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kandil orucu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" ifadelerini kullanmıştır.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusundaki verdiği bilgi;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir." Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Müslümanlar için hayırlarla dolu olan bu gecede, oruç tutmak için sahur yapacak olan vatandaşların niyet etmesi gerekiyor. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Miraç gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

1. Kur'an-ı Kerim okunmalı

2. Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

4. Allah rızası için namaz kılmalı

5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

6. Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

11. Dargın ve küskünleri barıştırmalı

12. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

12. Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

13. Mirac olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için Mirac kandili olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayını anlatan ve Miraciye adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.