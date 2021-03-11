Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı
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Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı

11.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:17
Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı

Bilecik Müftülüğü tarafından Yediler Camiinde Miraç Kandili özel programı düzenlendiPeygamber efendimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğun gerçekleştiği Miraç Gecesi dolayısıyla...

Bilecik Müftülüğü tarafından Yediler Camiinde Miraç Kandili özel programı düzenlendi

Peygamber efendimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğun gerçekleştiği Miraç Gecesi dolayısıyla Bilecik'te bütün camilerde Korona Virüs (Covit-19) kurallarına riayet edilerek program düzenlendi. Yediler Camiinde düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Erhun, vaizler ve vatandaşlar katıldı. İmama hatip ve müezzin kayyımlar tarafından Kur'an-ı Kerim, salavatlar, tekbirler ve ilahilerin okunduğu Miraç Kandili özel programı Bilecik Müftüsü Ali Erhun'un sohbeti ile devam etti.

Sohbet akabinde, okunan hatm-i şeriflerin duası Vaiz Emin Dinç tarafından yapıldığı program, kılınan yatsı namazıyla sona erdi. - BİLECİK

Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı
Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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