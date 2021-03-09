Miraç Kandili ne zaman? 9 Mart bugün kandil mi? Miraç kandili gecesi ve gündüzü ne zaman? Miraç Kandili ibadetleri ve duaları

2021 yılındaki dini günler, kandil günleri merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Miraç kandili ne zaman, hangi gün? Miraç gecesi ne zaman? Miraç gündüzü ne zaman?

Mübarek üç aylardaki 2. kandil Miraç kandilidir. Peki, Miraç kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Miraç Kandili gecesi ve gündüzü hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü akşam namazı ile başlayacaktır. Yani Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba 2021 günüdür. Miraç Gecesi, Receb ayının 27. gecesidir.

Miraç Kandili gecesi ne zaman : 10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

Miraç Kandili gündüzü ne zaman : 11 Mart Perşembe sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

9 Mart Salı bugün kandil değildir. Mübarek 3 ayların 2. kandili Miraç kandili önümüzdeki Çarşamba günü yani 10 Mart 2021 Çarşamba günü (yarın) olacaktır.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

11 Mart Perşembe sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Bu gece Peygamber Efendimiz ve ümmetine "namaz" hediye edildi. Böylelikle 5 vakit namaz farz kılındı. Miraç gecesini namaz kılarak geçirmek büyük sevaptır. Mirac Kandiline özel yapıalcak ibadetler yok ancak bugün bol dua ve namazla geçirilmesi önemlidir. Ayrıca oruç tutmak da yapılabilecek ibadetler arasındadır.

Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)