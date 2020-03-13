Miraç Kandili ne zaman 2020? Miraç Kandili nedir Diyanet? Miraç Kandili önemi Miraç Kandili ne zaman? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya ve sonrasında semaya yaptığı yolculuktur. Peki, Miraç Kandili önemi nedir? Miraç Kandili nedir? Diyanet dini günler takvimi haberimizde.

Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olarak bilinen Miraç gecesi hangi ibadetler edilir merak ediliyor. Hz. Muhammed (s.a.v)'a ve ümmetine namaz hediye edilen Miraç Kandili 2020 yılında Mart'da gerçekleşecek. Miraç Kandili Recap ayının kaçıncı günü? İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hz. Muhammed (s.a.v)'in Mescid–i Haram'dan, Mescid–i Aksa'ya ve sonrasında yüce Allah (c.c)'ın huzuruna yolculuk yaptığı gece olarak bilinen Miraç Kandili 2020 yilinda, 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Diyanet dini günler listesi:

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve bedenen, Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya kadar yaptığı yolculuğa – buna İsra denilir–, oradan da bir mi'râcla yedi kat göklere yükselip Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaşmasına denir. Burada Cebrail'i bırakıp Allah'ın huzuruna çıkmıştır.

Peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesi de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile iki kutsal gün arasında derin bir bağ vardır.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Bu gece Peygamber Efendimiz ve ümmetine "namaz" hediye edildi. Böylelikle 5 vakit namaz farz kılındı. Miraç gecesini namaz kılarak geçirmek büyük sevaptır. Mirac Kandiline özel yapıalcak ibadetler yok ancak bugün bol dua ve namazla geçirilmesi önemlidir. Ayrıca oruç tutmak da yapılabilecek ibadetler arasındadır.

Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)