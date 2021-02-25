Miraç Kandili gecesi ve günü ne zaman? 2021 Bugün Miraç Kandili gecesi mi? Miraç Kandili günü hangi gün?

Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başlamıştı. Recep ayının ilk Cuma gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. Peki, Miraç kandili gecesi hangi gün, Miraç kandili günü hangi güne denk geliyor? Üç aylardan hangi günler kandil olacak? Miraç ve Miraç kandili ne zaman? Cevaplar haberimizde.

Vatandaşlar 2021 bu seneki Miraç gecesi ve gündüzünün hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, Recep ayındaki Miraç Kandili bu sene hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili gecesi ve gündüzü ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Mübarek Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başladı. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

BUGÜN KANDİL Mİ?

25 Şubat Perşembe bugün kandil değildir. Regaip Kandili geçtiğimiz 18 Şubat Perşembe akşam namazı ile birlikte başlamıştı. Miraç kandili ise önümüzdeki 10 Mart 2021 Çarşamba günüdür.

2021 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 18 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 18 Şubat Perşembeyi 19 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

Regaip kandili gecesi : 18 Şubat Perşembeyi 19 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

Regaip kandili günü : 19 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesidir. Miraç kandili ise aynı günde idrak edilmektedir. 2021 yılı içerisinde Miraç kandili 10 Mart Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Miraç kandili gecesi ne zaman : 10 Mart Çarşamba'yı 11 Mart Perşembe'ye bağlayan gece.

Miraç kandili günü ne zaman : 11 Mart Perşembe günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin gecesi 10 Mart Çarşamba'yı 11 Mart Perşembe'ye bağlayan gece idrak edilecektir.

MİRAÇKANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Miraç Kandili'nin günü ise 11 Mart Perşembe günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar