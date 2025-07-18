Mira: Yıldızlar Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mira: Yıldızlar Savaşı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mira: Yıldızlar Savaşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mira: Yıldızlar Savaşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Mira: Yıldızlar Savaşı konusu nedir, Mira: Yıldızlar Savaşı oyuncuları kimler ve Mira: Yıldızlar Savaşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

MİRA: YILDIZLAR SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir asteroit Dünya'nın yanından geçecektir ve tahminlere göre çıplak gözle görülebilecektir. Arkasında uzun ve güzel bir şekilde parıldayan bir meteor yağmurunu takip etmesi bekleniyor. Tüm ülkelerden bilim insanları bu gösterinin herhangi bir tehlike oluşturmadığı konusunda hemfikir. Ancak birkaç yıldır Mira uzay istasyonunda görev yapan kozmonot Arabov, o kadar da kendinden emin değil. 15 yaşındaki kızı Lera, ilk meteor parçaları gezegene çarpıp yıkıcı felaketlere neden olana kadar babasının karamsarlığından etkilenmez. Arabov, uydu telefonları ve kameraların yardımıyla deniz seviyesinden kilometrelerce yükseklikten çaresizce çocuğunun hayatını bir şekilde kurtarmaya çalışır.

MİRA: YILDIZLAR SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Anatoliy Belyy

Veronika Ustimova

Yevgeniy Yegorov

Darya Moroz

Maksim Lagashkin

Kirill Zaytsev

Andrey Smolyakov

Igor Khripunov

MİRA: YILDIZLAR SAVAŞI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Mira: Yıldızlar Savaşı filminin yapım yılı 2022'dir, Rus yapımıdır.