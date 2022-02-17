Mira isminin anlamı nedir? Mira ne demek, hangi dilde? Mira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Mira anlamı nedir?
- Güncelleme:
Bazen kendi ismimiz ve başkasının isminin anlamını merak edebiliyoruz. İsmi Mira olanlar ise Mira isminin anlamı nedir? Mira ne demek? Mira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Mira anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Mira ismi manası nedir? Mira ne anlama geliyor? Mira ne demektir? Mira ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Mira ismi takabilir miyiz? Mira ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Mira isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Mira isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Mira ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Mira ismini vermek isteyenler Mira'in anlamını merak ediyor. Mira ismi nedir? Mira ismi ne demektir? Mira ne anlama geliyor? Mira ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Mira ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Mira isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Mira ismi birçok dilde kullanılıyor. Mira, İspanyolca'da "bakmak" anlamına geliyor. Rusça'da "Dünya" anlamına geliyor. İbranice'de "Sınır" anlamına gelmektedir. Sanskritçede "Okyanus" manasını taşır. Arapça'da ise "Tartışma" anlamında kullanılmaktadır. Mira isim olarakgücü, azmi ve başarıyı temsil etmektedir. Bu isme sahip kişiler tüm zorlukların üstesinden gelebilir denmiştir.
Mira isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - Güçlü
- - Başarılı
- - Azimli
- - Zorlukların üstesinden gelebilen kişi
Mira ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde yaklaşık 10-15 bin civarında Mira ismi bulunmaktadır.
Mira kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Mira ismi Sanskritçede, Farsçada, Rusçada, İspanyolcada, İbranice ve Arapça gibi birçok dilde kullanılmaktadır. TDK'ya göre de anlamı vardır. Dilimizde Mira kelimesi "Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata." manasını taşıyor.
Mira, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nin 22. ayetinde Mira kelimesi geçmektedir.
TDK'ya göre Mira "Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata." anlamına gelmektedir.