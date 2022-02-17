Mira isminin anlamı nedir? Mira ne demek, hangi dilde? Mira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Mira anlamı nedir?

Mira isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Mira isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Mira ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Mira ismini vermek isteyenler Mira'in anlamını merak ediyor. Mira ismi nedir? Mira ismi ne demektir? Mira ne anlama geliyor? Mira ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Mira ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

MİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mira isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Mira ismi birçok dilde kullanılıyor. Mira, İspanyolca'da "bakmak" anlamına geliyor. Rusça'da "Dünya" anlamına geliyor. İbranice'de "Sınır" anlamına gelmektedir. Sanskritçede "Okyanus" manasını taşır. Arapça'da ise "Tartışma" anlamında kullanılmaktadır. Mira isim olarakgücü, azmi ve başarıyı temsil etmektedir. Bu isme sahip kişiler tüm zorlukların üstesinden gelebilir denmiştir.

MİRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Mira isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Güçlü

- Başarılı

- Azimli

- Zorlukların üstesinden gelebilen kişi

Mira ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.

MİRA İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan sayımlara göre ülkemizde yaklaşık 10-15 bin civarında Mira ismi bulunmaktadır.

MİRA KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Mira kız çocuklarına takılan bir isimdir.

MİRA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? MİRA HANGİ DİLDE, NEYCE?

Mira ismi Sanskritçede, Farsçada, Rusçada, İspanyolcada, İbranice ve Arapça gibi birçok dilde kullanılmaktadır. TDK'ya göre de anlamı vardır. Dilimizde Mira kelimesi "Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata." manasını taşıyor.

MİRA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Mira, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nin 22. ayetinde Mira kelimesi geçmektedir.

MİRA TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

TDK'ya göre Mira "Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata." anlamına gelmektedir.

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