Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi Filmi
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Stuart, Kevin ve Bob bir süpermarketten muzlarını alamadıkları için oldukça sinirlidir. Bu duruma çözüm bulmak isteyen ekip, Beyaz Saray’a doğru yola koyulurlar. Durumu şikayet etmek için Beyaz Saray’a geldiklerinde ise kendilerini kapının önünde bulurlar. Kovuldukları için şaşkın ve bir o kadar da sinirli olan Stuart, Kevin ve Bob, kendilerine yapılanların intikamını almak için ABD hükümetini devirmek için zorlu bir maceraya atılır. Bu maceralarında onlara Gru da eşlik edecektir.
Yönetmen: Kyle Balda, Brad Ableson
Senaryo: Cinco Paul
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Minions: The Rise of Gru
Yapımcı Firma: Illumination Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 31.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com