Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi Filmi

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

Stuart, Kevin ve Bob bir süpermarketten muzlarını alamadıkları için oldukça sinirlidir. Bu duruma çözüm bulmak isteyen ekip, Beyaz Saray’a doğru yola koyulurlar. Durumu şikayet etmek için Beyaz Saray’a geldiklerinde ise kendilerini kapının önünde bulurlar. Kovuldukları için şaşkın ve bir o kadar da sinirli olan Stuart, Kevin ve Bob, kendilerine yapılanların intikamını almak için ABD hükümetini devirmek için zorlu bir maceraya atılır. Bu maceralarında onlara Gru da eşlik edecektir.

Yönetmen: Kyle Balda, Brad Ableson

Senaryo: Cinco Paul

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Minions: The Rise of Gru

Yapımcı Firma: Illumination Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 31.07.2020



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Kaynak: InterSinema.com