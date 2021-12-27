Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 10 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan 'Minyatür Türkiye Parkı', yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 10 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan 'Minyatür Türkiye Parkı', yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Parkta sergilenen 84 tarihi yapının 1/25 oranında küçültülen maketleri, kedilere soğuk kış günlerinde korunak oluyor.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki 84 tarihi ve kültürel yapının 1/25 oranında küçültülmüş minyatürünün sergilendiği Kepez Dokuma Park içindeki Minyatür Türkiye Parkı, her yaştan ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Sivas'taki Gök Medrese'den Antalya'nın Yivli Minaresi'nin de yer aldığı minyatür parkı mesken tutan kediler, tarihi ve kültürel yapıların maketleri arasında dinleniyor, rüzgardan korunarak kış güneşinin keyfini çıkartıyor.

KIZ KULESİ ÇATISINDA GÜNEŞ BANYOSU

Kimi zaman Kız Kulesi maketi üzerine çıkarak güneşlenen kediler, kimi zaman da maketlerin arasında dolaşarak parkta zaman geçiriyor. Minyatürleri görmek için alana gelen çocuklar ise kedileri keyifle izliyor. Kedilerin maketlerin önünde bulunan ve gerçeğiyle birebir yapılan havuz ve su kanallarından su içmesini izleyen çocuklar, telefonlarıyla o anların fotoğrafını çekiyor.


Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu: '(Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu...

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu: "(Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu...

 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı

Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı

 Türkiye'de ilk! Nesli tehlike altında olan saz kedisi 'Latmus', GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı

Türkiye'de ilk! Nesli tehlike altında olan saz kedisi "Latmus", GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title