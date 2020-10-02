Minsk Grubu nedir, ne zaman kuruldu? AGİT Minsk Grubu üyeleri ve eş başkanları kimler?
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Minsk Grubu nedir, ne zaman kuruldu? AGİT Minsk Grubu üyeleri ve eş başkanları kimler?

02.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:22
Minsk Grubu nedir, ne zaman kuruldu? AGİT Minsk Grubu üyeleri ve eş başkanları kimler?

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki kriz nedeniyle kurulan AGİT Misk Grbubu üyeleri de araştırılıyor. Gruba üye devletler, iki ülke arasındaki Karabağ sorununa çözüm bulmak adına Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kuruldu. AGİT Minsk Grubu ne zaman kuruldu?

AGİT Minsk Grubu amacı nedir? Minsk Grubu, AGİT tarafından oluşturularak, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununu barışçıl şekilde çözüme kavuşturmayı hedeflemiştir. AGİT Minsk Grubu üye devletleri arasında Türkiye'de bulunmaktadır.

MİNSK GRUBU NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan birliktir.

AGİT Minsk Süreci, 24 Mart 1992 tarihinde Helsinki'de toplanan AGİT Konseyi, konsey başkanından Karabağ sorununun bir an önce sonuçlandırılabilmesi için çözüm yolu sunmasıyla başlamış oldu. Bu amaçla Minsk şehrinde bir konferans toplantısı yapılması talep edildiyse de bu 2009 yılı sonu itibarıyla gerçekleşmemiştir.

AGİT MİSNK GRUBU ÜYELERİ VE EŞ BAŞKANLARI

6 Aralık 1994 tarihinde Budapeşte'de yapılan toplantıda, Minsk Süreci için eş başkanlık kurumlarının oluşturulmasına karar verilerek bu eş başkanların da ABD, Fransa ve Rusya'dan oluşmasına kanaat getirildi. Bu eş başkanlar sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan başta olmak üzere, tüm ilgili ülkelerle ve kurumlarla görüşmeler yapmak ve bu görüşmelerin sonuçlarını Minsk Grubu'na bildirmekler yükümlüdürler.

ABD, Fransa ve Rusya'dan eş başkanlara ek olarak, AGİT Minsk Grubu'nda Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almaktadırlar.

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