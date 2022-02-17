Minor Empire kimdir? nereli ve üyeleri kimler?

Yaptığı müzikler ile müzikseverler tarafından merak konusu haline gelen müzik grubu Minor Empire'ın kim olduğuna dair sorular merak ediliyor. Peki Minor Empire kimdir? Minor Empire nereli, üyeleri kimler? İşte detaylar…

MİNOR EMPİRE KİMDİR?

2010 yılında Kanada Torono'da kurulan ve Türkçe müzikler yapan Kanadalı bir müzik grubudur. Kanada radyo listelerinde 1 numaraya kadar yükselmiş Grubun ismi Anadolu'nun geçmişte kullanılan adlarından biri olan küçük asya – asia minör ve Türk müziğinde sık kullanılan minör akorlarından esinlenerek Minor Empire ismi oluşmuştur. Kurucuları Türk olan müzik grubu Minor Empire, Türkçe şarkılar ile seslerini tüm dünyaya duyurmaktadır.

MİNOR EMPİRE ÜYELERİ KİMLER?

Rock, caz, türkü, halk müziği türünde bas gitar, piyano ve trompet kullanarak Türk müzikleri yapan Kanadalı müzik grubunun üyeleri: Ozan Boz, Özgü Özman, Michael Occhipinti, Chris Gartner, DebashisSinha, İsmail Hakkı Fencioğlu ve Didem Başar'dan oluşmaktadır.

Ozan Boz – gitaris, prodüktör

Özgü Özman – Vokalist

Michael Occhipinti – gitarist

Chris Gartner – bas gitarist

Debashis Sinha – perküsyonist

Ismail Hakki Fencioglu – ut

Didem Basar – kanuni

MİNOR EMPİRE ALBÜMLERİ

2011 Second Nature

2017 Uprooted

MİNOR EMPİRE ALDIĞI ÖDÜLLER

2012 Bağımsız Müzik Ödüllerinde Yılın Dünya Müzik Grubu/Sanatçısı ödülünü kazandılar.

2011 Kanada Folk Müzik Ödüllerinde Yılın Dünya Müzik Grubu ödülünü kazandılar.

2018 Bağımsız Müzik Ödüllerinde, Dünya Müzik Albümü adayı

2018 Kanada Folk Müzik Ödüllerinde, Yılın Dünya Müzik Grubu ödülü adayı

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