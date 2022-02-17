Minor Empire kimdir? nereli ve üyeleri kimler?
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Müzikseverlerin gündem konusu haline getirdiği müzik grubu Minor Empire merak konusu haline geldi. Minor Empire nereli, üyeleri kimler? Minor Empire kimdir?
Yaptığı müzikler ile müzikseverler tarafından merak konusu haline gelen müzik grubu Minor Empire'ın kim olduğuna dair sorular merak ediliyor. Peki Minor Empire kimdir? Minor Empire nereli, üyeleri kimler? İşte detaylar…
2010 yılında Kanada Torono'da kurulan ve Türkçe müzikler yapan Kanadalı bir müzik grubudur. Kanada radyo listelerinde 1 numaraya kadar yükselmiş Grubun ismi Anadolu'nun geçmişte kullanılan adlarından biri olan küçük asya – asia minör ve Türk müziğinde sık kullanılan minör akorlarından esinlenerek Minor Empire ismi oluşmuştur. Kurucuları Türk olan müzik grubu Minor Empire, Türkçe şarkılar ile seslerini tüm dünyaya duyurmaktadır.
Rock, caz, türkü, halk müziği türünde bas gitar, piyano ve trompet kullanarak Türk müzikleri yapan Kanadalı müzik grubunun üyeleri: Ozan Boz, Özgü Özman, Michael Occhipinti, Chris Gartner, DebashisSinha, İsmail Hakkı Fencioğlu ve Didem Başar'dan oluşmaktadır.
- Ozan Boz – gitaris, prodüktör
- Özgü Özman – Vokalist
- Michael Occhipinti – gitarist
- Chris Gartner – bas gitarist
- Debashis Sinha – perküsyonist
- Ismail Hakki Fencioglu – ut
- Didem Basar – kanuni
- 2011 Second Nature
- 2017 Uprooted
- 2012 Bağımsız Müzik Ödüllerinde Yılın Dünya Müzik Grubu/Sanatçısı ödülünü kazandılar.
- 2011 Kanada Folk Müzik Ödüllerinde Yılın Dünya Müzik Grubu ödülünü kazandılar.
- 2018 Bağımsız Müzik Ödüllerinde, Dünya Müzik Albümü adayı
- 2018 Kanada Folk Müzik Ödüllerinde, Yılın Dünya Müzik Grubu ödülü adayı